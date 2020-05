Mutinerie dans une prison au Venezuela: le bilan monte à 47 morts

Une mutinerie survenue vendredi dans une prison dans l'ouest du Venezuela a fait au moins 47 morts et 75 blessés, selon un nouveau bilan communiqué samedi par une ONG de défense des droits des prisonniers et une députée d'opposition."Pour l'instant, nous avons pu confirmer 47 morts et 75 blessés", a déclaré à l'AFP la députée Maria Beatriz Martinez, élue de l'Etat de Portuguesa où se trouve la prison, des chiffres également donnés par l'Observatoire vénézuélien des prisons. Un précédent bilan de l'armée faisait état de 17 morts et neuf blessés vendredi soir. (Belga)

