Namur dévoile les 22 projets citoyens financés pour un total de 330.000 euros

Les lauréats des premiers budgets citoyens de la ville de Namur ont été dévoilés. Sur 77 projets candidats et soumis au vote du public, 22 seront financés pour un budget total de 330.000 euros, a annoncé vendredi l'échevine de la participation Patricia Grandchamps.Rendre Namur plus belle ensemble, c'est le nom de la campagne de budgets citoyens lancée il y a un an par la ville de Namur. Sur 77 candidats, 22 lauréats vont voir leurs projets financés à hauteur de 455 à 66.530 ? pur une enveloppe totale de 330.000 euros. Verront ainsi le jour, d'ici à quelques mois: un atelier vélo et un équipement fitness extérieur au centre d'accueil pour réfugiés de la Croix-Rouge, un street park (skate, trottinettes, rollers...) pour enfants et adolescents, plusieurs potagers, jardins ou vergers collectifs, des berges végétalisées pour favoriser la biodiversité en Meuse et un ponton pour y permettre à des personnes handicapées de faire du kayak. "On observe un certain engouement: les Namurois de plus de 16 ans ont été 5.390 à voter pour un ou plusieurs projets", a indiqué l'échevine de la participation citoyenne Patricia Grandchamps. "Cela montre qu'ils ont accroché aux thèmes choisis: l'environnement, le social et la vie de quartier", a-t-elle poursuivi. Un nouvel appel à projets sera lancé avec de nouveaux budgets participatifs conséquents chaque année sur le territoire de la ville de Namur. (Belga)

