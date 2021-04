Namur s'est qualifié pour la finale du championnat de Belgique féminin de basket en s'imposant 64-67 à Wavre-Saint-Catherine, dimanche dans la deuxième demi-finale.Victorieuses 75-66 de la première manche vendredi, les Namuroises pouvaient se qualifier en s'imposant à SKW ce dimanche. Les filles de Philip Mestdagh prenaient d'emblée une belle avance, menant 13-23 à la fin du premier quart. Wavre-Saint-Catherine revenait à cinq longueurs (34-39) avant la pause. Le troisième quart voyait SKW revenir à deux points (49-51) de Namur, qui se donnait un peu d'air (49-57) avant d'entamer les dix dernières minutes. La rencontre restait équilibrée et à la moitié de cette dernière période, le score était de parité (62-62). C'est alors que Mélissa Diawakana inscrivait un trois points puis deux lancers francs pour relancer Namur, finalement vainqueur 64-67. Diawakana termine avec 22 points et 6 rebonds au compteur. Courtney Range a ajouté 17 points et 8 rebonds. Du côté de SKW, Billie Massey a mis 15 points et pris 16 rebonds, Laure Resimont finissant avec 14 points et 5 rebonds. Issu de la fusion du Dexia Namur et du Novia Namur, les Namuroises tenteront de décrocher un deuxième titre sous le nom de Namur Capitale, après celui de 2013. Le Dexia Namur avait lui été sacré à 16 reprises. En finale, Namur rencontrera Castors Braine, qui a éliminé Liège (victoires 58-81 et 82-56). Les Brainoises viseront un huitième titre de rang. L'an passé, le championnat avait été arrêté en raison de la pandémie de coronavirus. Premier à l'issue de la saison régulière, Castors Braine avait été sacré. Les finales se joueront les vendredi 23 et dimanche 25 avril. La belle éventuelle se tiendra le mercredi 28 avril. (Belga)