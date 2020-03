La joueuse de tennis japonaise Naomi Osaka a eu besoin de quelques jours pour donner son ressenti sur le report, à l'année prochaine, des Jeux Olympiques de Tokyo. La dixième joueuse mondiale s'est exprimée samedi sur Twitter."Tout le monde sait ce que les Jeux signifient pour moi et à quel point je serai fier d'y participer dans mon pays natal. Évidemment, je suis déçue que cela n'est pas pour cette année, mais nous serons plus forts que jamais en 2021. Je soutiens la décision courageuse du premier ministre Abe et du CIO à 100%. Le sport sera toujours là pour nous unir mais ce n'est pas le moment pour cela. C'est le moment pour les personnes du monde entier et de toutes les origines de se rassembler et de sauver autant de vies que possible. Pour moi, c'est cela l'esprit olympique. Au peuple japonais: restez forts, tenez le coup et montrons notre beau pays au monde entier quand le temps sera venu en 2021." Entraînée par Wim Fissette, Naomi Osaka, 22 ans, qui a déjà été numéro 1 mondiale et qui a remporté deux tournois du Grand Chelem (US Open 2018 et l'Open d'Australie 2019), a joué le rôle principal dans une vidéo le mois dernier où le slogan des JO a été révélé: 'United by emotion' (Unis par l'émotion). Née d'un père haïtien et d'une maman japonaise, Osaka, qui a grandi aux Etats-Unis, est un modèle pour le Japon et les Jeux. (Belga)