Naufrage entre Dominique et Martinique: 9 disparus, 3 rescapés haïtiens

Des recherches ont été lancées en mer des Caraïbes pour tenter de retrouver huit personnes portées disparues après le naufrage d'une embarcation à destination de la Martinique et le sauvetage de trois rescapés haïtiens lundi, ont annoncé les autorités françaises."Aujourd'hui (lundi), en début de matinée, trois naufragés de nationalité haïtienne ont été secourus par un plaisancier dans le canal entre la Dominique et la Martinique", a indiqué la préfecture de Martinique, île des Petites Antilles, dans un communiqué. Les autorités françaises se basent sur les témoignages de ces trois survivants pour indiquer que "11 passagers auraient été présents à bord d'une yole en provenance de la Dominique et à destination de la Martinique qui aurait fait naufrage dans la soirée de samedi à dimanche". Selon la préfecture, tous les moyens ont été engagés pour rechercher d'éventuels survivants mais ces opérations sont "compliquées par les conditions de mer difficiles dans le canal". Le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) Antilles-Guyane a déclenché ces opérations de recherches, qui impliquent deux hélicoptères, un avion, des vedettes des sauveteurs en mer, un bâtiment de la Marine nationale ainsi qu'un navire de plaisance. (Belga)

