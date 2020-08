Navire de Banksy: les gardes-côtes italiens évacuent 49 personnes "fragiles"

Les gardes-côtes italiens ont annoncé avoir rejoint samedi en Méditerranée le navire "Louise Michel", affrété par l'artiste de rue Banksy, et avoir embarqué 49 migrants "fragiles" à bord d'un bateau de patrouille."Au vu de la dangerosité de la situation, les gardes-côtes ont envoyé sur place un bateau de patrouille depuis Lampedusa qui a embarqué les 49 personnes jugées les plus fragiles, dont 32 femmes, 13 enfants et quatre hommes", indiquent-ils dans un communiqué. Le "Louise Michel" a recueilli en mer un total de 219 migrants. (Belga)

