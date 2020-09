Les Boston Celtics ont évité l'élimination en remportant la cinquième manche de la finale de la conférence Est des playoffs de la NBA, la ligue nord-américaine de basketball, vendredi soir face au Miami Heat (121-108).Mené 3-1 dans la série avant la rencontre, Boston n'avait pas le droit à l'erreur s'il voulait garder un espoir de se qualifier pour les Finales NBA. Après un début de match compliqué, les Celtics ont su imposer leur rythme, bien emmenés par leurs deux jeunes stars Jayson Tatum (31 points) et Jaylen Brown (28 points), pour revenir à 3-2 dans la série. Du côté de Miami, seul Goran Dragic a répondu présent avec 23 points tandis que Jimmy Butler s'est montré plus discret avec 17 points. Le Heat aura l'occasion d'éviter une septième manche décisive en cas de victoire dans la sixième manche dimanche soir. À l'Ouest, les Los Angeles Lakers mènent 3-1 dans leur série face aux Denver Nuggets et auront l'occasion de valider leur ticket pour les Finales NBA samedi soir lors de la cinquième manche. (Belga)