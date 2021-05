Dallas a validé son ticket pour les playoffs de la NBA, la ligue nord-américaine de basketball, après son succès 114-110 contre Toronto vendredi.Les Mavericks ont pu se reposer sur Luka Doncic, auteur d'un triple-double avec 20 points, 10 rebonds et 11 assists. Le Slovène a été épaulé par le Letton Kristaps Porzingis qui a ajouté 21 unités. Au classement, Dallas reste cinquième devant Portland, 6e, et les Los Angeles Lakers, 7e et barragistes. Les champions en titre peuvent encore dépasser Portland et éviter le 'play'in', le barrage pour les deux derniers tickets pour les playoffs. Ils devront s'imposer contre Indiana et la Nouvelle-Orléans et espérer que les Blazers perdent à Denver. Les Nuggets sont d'ailleurs montés sur le podium de la conférence Ouest après leur succès 91-104 à Detroit conjugué à la défaite surprise des Los Angeles Clippers à Houston (122-115). L'Ouest est toujours dominé par Utah, vainqueur à Oklahoma City 93-109. À l'Est, Washington est assuré de jouer le 'play-in' après son succès 120-105 contre Cleveland grâce au 183e triple-double en carrière de Russell Westbrook (21 points, 17 assists, 12 rebonds). Dixièmes, les Wizards peuvent encore espérer arracher la 8e place en fonction des résultats de Charlotte et Indiana. Philadelphie, de son côté, s'est assuré de la première place de la conférence en s'imposant facilement contre Orlando 122-97. Dans les autres matches de la soirée, Memphis a pris le dessus sur Sacramento (107-106) et Golden State a pris la mesure de La Nouvelle-Orléans (125-122). Les Warriors et les Grizzlies s'affronteront dimanche lors de la dernière journée de la saison régulière pour la 8e place. (Belga)