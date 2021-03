Elgin Baylor, légende des Lakers, est décédé à l'âge de 86 ans, a annoncé le club champion de NBA lundi.Elgin Baylor a débuté en NBA en 1958 au sein des Lakers, qui évoluaient alors à Minneapolis. Avec huit finales perdues, il est le joueur qui a disputé le plus de finales NBA sans remporter le titre. Elu Rookie de l'année en 1959 et sélectionné à onze reprises pour le All Star Gale, Elgin Baylor a mis un terme à sa carrière en 1971 en n'ayant porté qu'un seul maillot, celui des Lakers, ont déménagé à Los Angeles en 1960. Après sa carrière, Elgin Baylor a été élu au Basketball Hall of Fame en 1977. Il a également été entraîneur à La Nouvelle-Orléans et dirigeant aux LA Clippers. (Belga)