Les Denver Nuggets ont arraché une septième manche décisive face aux Los Angeles Clippers en demi-finale des playoffs de la conférence Ouest de la NBA, la ligue nord-américaine de basketball, dimanche. Mené de 19 points dans le troisième quart-temps, Denver s'est finalement imposé 111-98.La première période était équilibrée mais les Clippers appuyaient sur l'accélérateur à la fin du deuxième quart-temps pour prendre 16 points d'avance au repos (63-47). Après la pause, Denver retrouvait du poil de la bête et revenaient à deux points des Clippers à la fin du troisième quart-temps après avoir compté 19 points de retard (79-77). Dans un scénario similaire à celui de la cinquième manche, les Nuggets profitaient des errements des Clippers pour prendre la tête dans la rencontre et ne plus jamais la lâcher pour s'imposer 111-98 avec notamment 34 points et 14 rebonds de Nikola Jokic. Les deux équipes s'affronteront mardi soir pour une septième manche décisive. Le vainqueur de cette confrontation affrontera les Los Angeles Lakers en finale de conférence. (Belga)