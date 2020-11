Indianapolis, qui devait accueillir le All-Star Game de la NBA du 12 au 14 février 2021, a renoncé à cette 70e édition et organisera l'événement en février 2024, a annoncé la NBA dans un communiqué mercredi."La NBA et les Indiana Pacers ont annoncé aujourd'hui que le All-Star NBA à Indianapolis, qui devait se dérouler à l'origine du 12 au 14 février 2021, aura lieu désormais du 16 au 18 février 2024", a indiqué la NBA. La Ligue annoncera plus tard ses plans pour une version "révisée du All-Star 2021", a-t-elle précisé dans son communiqué. "Les conditions sanitaires empêchent les Pacers, le comité d'organisation du All-Star et la NBA de préparer et de réaliser convenablement les activités du All-Star, axées autour des fans et qui étaient envisagées pour février", a ajouté la NBA. En raison de la pandémie de Covid-19, la saison 2019/20 de NBA a été interrompue plusieurs mois, et les finales NBA ont été repoussées à début octobre. Le début de la saison 2020/21 a été fixé au 22 décembre, avec un "All-Star Break" entre le 5 et le 10 mars. Événement de gala du basket aux États-Unis, le All-Star réunit chaque année sur trois jours au mois de février les meilleurs joueurs NBA, pour des concours en tous genres (rapidité, tirs à trois points et dunks) et un match de prestige le dernier soir. Pour ce match, depuis 2018, ce sont les deux joueurs en tête des vote des fans qui sont nommés capitaines et qui choisissent leurs coéquipiers, sans tenir compte de la conférence. Le All-Star 2022 se déroulera à Cleveland (Ohio) et l'édition 2023 est prévue à Salt Lake City (Utah). A une seule reprise depuis sa création en 1951, lors du lock-out de 1999, le All-Star Game n'a pas eu lieu. (Belga)