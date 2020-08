Les Los Angeles Clippers et les Toronto Raptors ont bien bouclé leur saison régulière, en battant Oklahoma City et Denver, vendredi lors d'une dernière journée avant les playoffs.Plus que le résultat du match, ultime confrontation sans enjeu remportée par Indiana (109-92) contre Miami, avant leur duel en playoffs, c'est la sortie sur blessure de Derrick Jones Jr qui est dans tous les esprits. Au 3e quart-temps, l'ailier a percuté, au niveau de son cou et de l'épaule gauche, le pivot Géorgien Goga Bitadze qui posait un écran. Il souffre d'une entorse cervicale, a indiqué le Heat, ajoutant que le joueur serait réévalué au cours du week-end. Deuxième à l'Ouest, les Los Angeles Clippers ont laissé leurs stars Kawhi Leonard, Paul George au repos ainsi face au Thunder (107-103), qui avait également ménagé Chris Paul. Les Clippers ont fait la différence grâce à Terance Mann auteur de 9 de ses 25 points en prolongations. Toronto, le champion en titre, également assuré d'être tête de série N.2 à l'Est où il retrouvera Brooklyn au 1er tour, a bien préparé cette échéance en s'imposant (117-109) contre les Denver Nuggets. Contrairement aux autres équipes, les Rockets n'ont pas beaucoup fait tourner contre les Sixers, ce qui ne les a pas empêchés de perdre lourdement (134-96). Toujours sans Ben Simmons (genou), mais avec Joel Embiid débarrassé de sa petite entorse à la cheville (14 points) et Tobias Harris (18 points), Philadelphie avait emmagasiner un maximum de confiance avant leur duel contre Boston au 1er tour des play-offs. Côté Houston, James Harden a été efficace sans forcer: 27 points (9/16 aux tirs), 10 passes en 26 minutes. Lui aussi sera à l'heure, mardi, pour la série contre OKC. (Belga)