Les Los Angeles Clippers ont profité du retour de leur duo de All-Star Kawhi Leonard et Paul George pour empêcher Utah de signer une dixième victoire de rang et s'imposer 116-112 vendredi soir en NBA. Le Jazz trône malgré tout encore en tête de la Conférence Ouest.Le Jazz, vainqueur sur le parquet du Staples Center il y a deux jours (96-114), n'a pas eu la tâche aussi facile vendredi. Avec les retours de Leonard, George mais aussi de Nicolas Batum, les Clippers ont cette fois tenu le choc. Grâce aux 29 points de Leonard, mais aussi aux 19 unités de Lou Williams en sortie de banc, les hommes de Tyronn Lue ont calmé les ardeurs d'un très bon Donovan Mitchell (35 pts). La soirée a également été marquée par les exploits personnels de Jamal Murray (Denver) et Joel Embiid (Philadelphie), auteurs de leur record en carrière avec 50 unités chacun. L'arrière des Nuggets a grandement contribué au large succès des siens à Cleveland (103-120) en affichant un affolant pourcentage aux tirs (21/25 dont 8/10 à 3 points). Murray est devenu le premier joueur de l'histoire à atteindre les 50 points sans marquer le moindre lancer franc. Quant au pivot camerounais, il s'est démené lors de la victoire des Sixers contre Chicago (112-105). Non content de signer son nouveau record de points, Embiid a ajouté 17 rebonds, 5 assists et 4 contres pour complètement noircir la feuille de statistiques. Enfin, Milwaukee a finalement retrouvé le chemin de la victoire après cinq défaites de rang en s'imposant 98-85 contre Oklahoma City. Le double MVP en titre Giannis Antetokounmpo a, comme souvent, été déterminant pour les Bucks avec 29 unités, 19 rebonds et 8 assists. Au classement, le Jazz (24 victoires - 6 défaites) et les Sixers (20-10) sont respectivement en tête à l'Ouest et l'Est. (Belga)