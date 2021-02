Philadelphie et Brooklyn, premier et deuxième à l'Est, ont tous deux été battus, samedi, dans le championnat nord-américain de basket (NBA). A l'Ouest, Utah s'est relancé après avoir perdu vendredi.Les Sixers, leaders, sont tombés après une prolongation 109-112 face à Cleveland, emmené notamment par Darius Garland (25 points) et Collin Sexton (28 points). Malgré les 42 points de Joel Embiid, Philadelphie a subi sa 12e défaite de la saison, pour 22 victoires. Les Sixers restent en tête car Brooklyn s'est aussi incliné, 98-115 face à Dallas. Les Nets évoluaient sans Kyrie Irving (épaule droite) et Kevin Durant (ischio-jambiers), blessés. James Harden a bien inscrit 29 points, mais cela n'a pas suffi face aux Mavericks portés par un Luka Doncic très en jambes (27 points, 6 rebonds, 7 passes) et qui pouvaient également compter sur le retour de blessure de Kristaps Porzingis (18 points, 6 rebonds). Brooklyn compte une défaite de plus que Philadelphie. A l'Ouest, Utah a dominé Orlando 109-124. Donovan Mitchell a inscrit 31 points, offrant également 6 passes. Le Jazz, battu vendredi par Miami, reste le solide leader à l'Ouest avec 27 victoires pour 7 défaites. Utah a gagné 12 de ses 14 derniers matchs. Russell Westbrook a signé un nouveau triple-double (19 points, 14 rebonds et 12 passes) lors de la victoire 128-112 de Washington sur Minnesota. C'est son dixième triple-double de sa saison, soit un record pour la franchise sur une seule saison, alors qu'il n'en est qu'à son 24e match avec le maillot des Wizards. (Belga)