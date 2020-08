Des Lakers empruntés se sont inclinés contre le champion en titre Toronto et des Clippers requinqués ont donné la leçon aux jeunes Pelicans, samedi en NBA, lors d'une journée également marquée par les 53 points de TJ Warren entré en fusion avec Indiana.Les Lakers de LeBron James n'ont qu'une ambition, remporter le sacre en NBA. Mais il y a un champion bien décidé à défendre son titre, comme l'a démontré avec autorité Toronto (107-92) dans le sillage de Kyle Lowry (33 points, 14 rebonds, 6 passes). Deux jours après la victoire face aux Clippers, les Lakers sont apparus fatigués à l'image d'Anthony Davis, réduit à 14 points. James (20 points) a aussi manqué de jus dans le money time, son heure habituellement. Après le derby angelino perdu d'un rien, les Clippers se sont vengés sur New Orleans (126-103) pour conforter leur 2e place à l'Ouest, permettant à Doc Rivers de dépasser la légende des Celtics Red Auerbach au 11e rang des entraîneurs au plus grand nombre de victoires (939). Los Angeles, qui a compté jusqu'à 42 points d'avance, a été porté par Paul George, irrésistible à longue distance (8/11, 28 pts) et Kawhi Leonard (24 points). Et n'est pas passé loin du record NBA du nombre de tirs à trois points inscrits en un match par une équipe (27). Côté Pelicans (11e), cette deuxième défaite d'affilée ne les aide pas dans leur objectif d'accrocher le barrage qualificatif pour les play-offs. Oklahoma City (5e à l'Ouest) était une des belles surprises de la saison avant que le coronavirus ne l'interrompe début mars. Presque cinq mois après, elle confirme qu'elle n'a rien perdu de sa verve, comme en a fait les frais Utah (110-84). Chris Paul a guidé les siens (18 points), parfaitement secondé par Shai Gilgeous-Alexander (19 points). Le Jazz (4e) a manqué de ressort en attaque à l'image de Donovan Mitchell (13 points) et Mike Conley (12 points). Il y a des soirs comme ça, où le panier semble plus gros qu'une piscine. Ce fut le cas pour l'arrière d'Indiana (5e), TJ Warren, auteur de 53 points (9/12 derrière l'arc) qui n'ont pas été de trop pour assommer (127-121) les 76ers (6e). Warren, qui a mis un ultime panier à longue distance à dix secondes du terme pour assurer la victoire, a battu son record personnel de points marqués, s'approchant de celui de la franchise, détenu par Reggie Miller (57). De quoi éclipser l'impressionnante performance de Joel Embiid dont les 41 points (à 15/23) et 21 rebonds ont été vains. Particulièrement en jambes, Miami (4e) s'est nettement imposé (125-102) contre Denver (3e) à l'Ouest avec 22 points de Jimmy Butler. Côté Nuggets, Nikola Jokic a fait ce qu'il a pu avec 19 points. (Belga)