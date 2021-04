Le légende de la NBA Michael Jordan prononcera le discours d'intronisation, à titre posthume, de Kobe Bryant au Hall of Fame (Temple de la renommée) du basketball. La cérémonie se déroulera le 15 mai à Uncasville (Connecticut). Elle concernera tous les membres élus en 2020."Plus de 50 membres du Panthéon de la gloire sont attendus pour cet événement. Il a été demandé aux membres de la classe 2020 de choisir des personnes déjà intronisées pour les accompagner et les présenter à leurs pairs", indique le communiqué des responsables du Hall of Fame. Jordan, en larmes, avait déjà pris la parole pour honorer la mémoire de Bryant, lors de l'hommage émouvant qui lui fut rendu en février 2020, quelques semaines après sa mort dans un accident d'hélicoptère, survenu le 26 janvier à Calabasas, près de Los Angeles, et également fatal à sa fille Gianna, 13 ans, et aux sept autres presonnes présentes dans l'hélicoptère qui s'est écrasé. Deux autres joueurs faisant également partie de la grande histoire de la NBA seront intronisés: Tim Duncan, lui aussi cinq fois titré avec San Antonio, et Kevin Garnett, vainqueur d'une bague avec Boston. Ils seront présentés respectivement par David Robinson et Isiah Thomas. La star de la ligue féminine nord-américaine de basket-ball (WNBA) Tamika Catchings et l'ancien entraîneur des Houston Rockets, Rudy Tomjanovich, deux fois champion de NBA (1994, 1995), seront également honorés. Ce dernier sera introduit par l'immense Hakeem Olajuwon, le pivot star des Rockets à cette époque. (Belga)