Utah s'érige semaine après semaine en une redoutable équipe. Déjà craint la saison passée, le Jazz, qui avait dû s'incliner au premier tour des playoffs au terme d'une série folle contre Denver, trône en tête de la très concurrentielle Conférence Ouest. Vendredi, la franchise de Salt Lake City a battu Dallas (120-101), synonyme de onzième succès de rang en NBA.L'écart semblait déjà irrémédiable à l'issue du premier quart-temps pour les Mavericks, menés 37-12 après 12 minutes. Malgré 25 points de Luka Doncic, jamais les Texans ne sont revenus dans la partie. Privé de Donovan Mitchell, Utah a pu compter sur un très bon Bojan Bogdanovic, auteur de 7 paniers à trois points et 32 points sur la partie. Mike Conley a ajouté 22 unités et Rudy Gobert a signé un habituel mais précieux 'double-double' avec 17 points - 12 rebonds. Le Jazz, avec 15 victoires pour 4 défaites, devance les Clippers (15v-5d), faciles vainqueurs à Orlando (90-116) grâce aux 50 points de son duo Paul George - Kawhi Leonard. De son côté, Philadelphie a facilement disposé de Minnesota à l'extérieur (94-118). Les Sixers, portés par un grand Joël Embiid (37 points, 11 rebonds), ont poussé sur l'accélérateur après la pause afin de consolider leur première place à l'Est. Avec un bilan de 14 victoires pour 6 défaites, ils devancent Brooklyn (13v-8d). Vendredi, les Nets ont d'ailleurs pris la mesure d'Oklahoma City dans une rencontre prolifique (125-147). En l'absence de Kevin Durant, Kyrie Irving et James Harden ont marqué 25 points chacun. Troisième à l'Est, Milwaukee a réalisé une mauvaise opération en s'inclinant à La Nouvelle-Orléans (131-126) malgré les 38 unités du double MVP en titre Giannis Antetokounmpo. Les Pélicans, avec quatre joueurs à 21 points au moins, ont brillé grâce à leur collectif. (Belga)