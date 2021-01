NBA - Steph Curry et les Warriors mangent les Clippers

Pourtant mené au score par les Los Angeles Clippers, Golden State a renversé son adversaire grâce à son meneur All Star Steph Curry, auteur de 38 points vendredi soir à San Francisco pour s'imposer 115-105 dans cette rencontre de NBA, championnat nord-américain de basket.Ce sont pourtant les Clippers de Paul George (25 pts) et de Kawhi Leonard (24 pts) qui ont dominé les deux premiers quart-temps, retournant aux vestiaires avec un viatique de 14 unités (51-65). Malgré la défense des joueurs de Los Angeles, "Chef Curry" est parvenu à marquer 19 points dans le 3e quart-temps, sonnant ainsi la révolte des siens. Le meneur, considéré comme le meilleur shooter à distance de tous les temps, a marqué 9 paniers à 3 points tout en délivrant 11 assists et réalisé 3 interceptions. Leaders à l'Ouest, les Los Angeles Lakers ont dû s'employer pour venir à bout de Chicago (117-115). Privée d'Anthony Davis, la bande à LeBron James, 28 points, 7 rebonds et 7 assists, a pu compter sur un très bon Montrezl Harrell en sortie de banc (17 pts, 14 rbds) pour faire la différence contre les Bulls du prolifique Zach LaVine (38 pts). Phoenix, qui a aligné les succès en ce début de saison grâce à un recrutement intelligent, a été battu à Detroit après prolongations (110-105). Les Pistons se sont reposés sur Jerami Grant (31 pts) alors que Suns, toujours deuxièmes à l'Ouest, ont commis trop de pertes de balle (20). A l'Est, les Knicks ont vu leur série de trois victoires de rang s'arrêter contre Oklahoma City, vainqueur 89-101 sur le parquet du Madison Square Garden. Avec seulement 35,8 pour cent de réussite aux tirs, l'équipe new-yorkaise a cédé dans le 'money time'. Premier de sa conférence Est la saison dernière, Milwaukee a été battu par Utah (118-131). C'est la première défaite à domicile de la saison pour les Bucks du double MVP Giannis Antetokounmpo, 35 points vendredi soir. Le Jazz, très adroit, a pu s'appuyer sur cinq joueurs à plus de 17 points, dont Donovan Mitchell (32) et Jordan Clarkson (26), redoutable en tant que sixième homme. (Belga)

