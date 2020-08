Le champion en titre Toronto, plus solide en fin de match, a remporté (104-99) une deuxième victoire d'affilée dans la série qui l'oppose à Brooklyn, mercredi au 1er tour des play-offs NBA, la ligue nord-américaine de basketball.L'écart n'a pas été aussi grand que lors de la première rencontre, largement dominée par les Raptors (134-110). Ces derniers ont vu les Nets opérer de bons ajustements et ont dû faire le dos rond jusqu'au dernier quart-temps entamé avec un déficit de 6 points. Moment auquel Norman Powell a inscrit dix de ses 24 points en sortie de banc, faisant craquer l'arrière-garde de Brooklyn. Kyle Lowry (21 points, 9 rbds) et Fred VanVleet (24 pts, 10 passes) ont en revanche été dans leurs standards et Toronto n'a jamais semblé douter de sa capacité à ne pas perdre de ce match. (Belga)