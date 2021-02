Ne pas lier assouplissement et vaccination chez les jeunes

Le ministre flamand compétent pour la Jeunesse, Benjamin Dalle (CD&V), estime que la question des assouplissements pour les jeunes ne doit pas être liée à celle de leur vaccination.Il réagit ainsi, lundi, à une lettre ouverte publiée dans différents médias, d'une série d'adultes dont la CEO de Child Focus Heidi De Pauw, dans laquelle ils appellent à vacciner en priorité les jeunes. "Nous sommes conscients que c'est une période très difficile, également pour les jeunes qui ont plus de 18 ans", a commenté le ministre flamand en marge de la présentation d'une campagne d'information à Saint-Nicolas (Flandre orientale). "Je plaide pour que, dès que des assouplissements sont possibles, on pense aux jeunes en première instance. Et que l'on ne fasse pas dépendre cela du fait que ces jeunes soient ou non vaccinés à ce moment-là". "La question de la vaccination, et comment elle doit se faire, est une question pour les virologues et la stratégie de vaccination", a-t-il ajouté. (Belga)

