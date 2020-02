Le Conseil Supérieur des Finances (CSF) recommande au contribuable de ne pas prendre la déclaration d'impôts simplifiée pour argent comptant, écrit La Libre mardi sur son site internet. Si le CSF concède que cela allège considérablement le fardeau administratif, il dit aussi que "pour un nombre considérable de contribuables, il existe une certaine incertitude quant à l'exactitude des données pré-saisies".Un document du CSF parvenu à La Libre montre à quel point la déclaration fiscale est complexe, écrit le quotidien. Sachant que plus de 80% des contribuables utilisent moins de 20 codes sur les 800 que compte la déclaration, le SPF Finances envoie une proposition de déclaration simplifiée à plus de 3,2 millions de contribuables (environ 50% des déclarations). Fort bien, sauf que les experts du CSF recommandent de ne pas la prendre pour argent comptant, ajoute La Libre. Si le CSF concède que cela allège considérablement le fardeau administratif, il dit aussi que "pour un nombre considérable de contribuables, il existe une certaine incertitude quant à l'exactitude des données pré-saisies. Cette incertitude est alimentée par la complexité de la législation", selon le CSF, qui pointe également que le document préparatoire en ligne au remplissage (et donc à la vérification) de la déclaration comporte 125 pages pour l'exercice d'imposition 2019 rien que pour la partie I de la déclaration. La partie II en ajoute 57 autres. (Belga)