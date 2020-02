NEB fait le ménage au conseil d'administration de Liège Airport

Le conseil d'administration de NEB Participations (Nethys-Ethias-Belfius) - l'actionnaire majoritaire de Liège Airport - s'est entendu mardi pour revoir la gouvernance de l'aéroport liégeois, dont il entend restreindre le CA à douze membres maximum. Pour remplir les mandats actuellement vacants, il propose l'entrée du CEO de Sabena Aerospace, Stéphane Burton, et de la CFO d'Ethias, Cécile Flandre."NEB propose aux autres actionnaires de Liège Airport (l'Aéroport de Paris et la Région wallonne, NDLR) de revoir la gouvernance de la société pour aboutir à un conseil d'administration plus restreint (12 membres maximum) qui travaillerait avec le support de deux comités spécialisés, l'un pour l'audit et l'autre pour les nominations et rémunérations", indique le groupe mardi soir dans un communiqué. Il devrait proposer six administrateurs aux autres actionnaires, dont des candidats moins politisés avec "une expérience dans les domaines aéronautiques, financiers, industriels ou immobiliers et des candidats qui disposent d'une connaissance et d'un attachement marqué au développement économique et social du bassin liégeois et de la Wallonie", précise NEB. Selon Le Soir, José Happart, président ad interim, ne serait pas reconduit. Stéphane Burton pourrait hériter de la présidence. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.