De la neige ou de la neige fondante sont attendues, jeudi après-midi, principalement au sud-ouest du pays, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Une couche supplémentaire de 2 à 7 cm est possible localement, voire 5 à 15 cm sur les hauteurs. Au nord-est, le temps devrait rester sec mais couvert. Les maxima seront compris entre -2 et 2 degrés, sous un vent de secteur est modéré.De la neige tombera encore en soirée à proximité de la frontière française. De faibles chutes de neige pourraient aussi intervenir durant la nuit. Les minima oscilleront entre 0 et -6 degrés. L'IRM met donc en garde contre la formation de plaques de glace. Les gelées seront généralisées vendredi matin. Par contre, le temps restera sec, avec des éclaircies par endroits. Il fera froid. Le thermomètre affichera en effet -3 ou -4 degrés sur les hauteurs ardennaises et 1 ou 2 degrés ailleurs. (Belga)