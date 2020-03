Nespresso, visé par un documentaire britannique sur le travail des enfants qui sera diffusé lundi soir, a répondu aux accusations. Le patron de la filiale de Nestlé, Guillaume Le Cunff, a annoncé dans une vidéo avoir lancé une enquête et pris plusieurs mesures.Le documentaire Dispatches, programmé lundi soir sur Channel 4, révèle que des exploitations de café fournissant Starbucks et Nespresso au Guatemala font travailler des enfants de moins de 13 ans "environ 40 heures par semaine dans des conditions exténuantes, récoltant du café pour un peu plus que ce que nous payons pour un café au lait chez Starbucks ou un paquet de capsules Nespresso", indique la chaîne de télévision sur son site. Guillaume Le Cunff, directeur général du fabricant de café en capsules, s'est fendu d'une vidéo dans laquelle il assure que "le travail des enfants n'a pas sa place dans notre chaîne logistique. C'est juste inacceptable". Il a déclaré avoir envoyé du personnel sur place pour enquêter dans certaines fermes labellisées Rainforest Alliance afin de vérifier "si elles approvisionnent ou non Nespresso". En attendant les résultats de l'enquête, le patron de la filiale du géant alimentaire originaire de Vevey (ville suisse du canton de Vaud) affirme avoir pris plusieurs mesures "immédiates": suspension des achats en provenance de ces exploitations, doublement du nombre d'agronomes pour la prochaine récolte au Guatemala, mise en place de davantage d'audits et de contrôles "pour s'assurer que le travail des enfants n'existe pas dans la chaîne de valeur de Nespresso". (Belga)