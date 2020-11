Nethys - La Banque Nationale nomme un commissaire spécial pour encadrer la reprise d'Integrale

Un commissaire spécial chargé d'encadrer le processus de reprise des participations d'Integrale, filiale de Nethys, a été nommé mardi par la Banque Nationale de Belgique (BNB), annonce l'assureur liégeois dans un communiqué diffusé dans la soirée.La Banque Nationale de Belgique a pris cette décision mardi pour une mission du commissaire spécial qui débutera jeudi. "L'objectif principal est d'apporter un encadrement et de proposer des solutions dans le cadre du processus de reprise des participations dans l'entreprise ou de son activité", explique Integrale. "Le commissaire disposera aussi d'une série de prérogatives comme s'opposer à une série de décisions ou requérir son autorisation pour certaines opérations". Integrale "accueille favorablement cette nomination", fait part la déclaration, alors que la décision d'une telle portée de la Banque nationale s'avère assez exceptionnelle. Integrale, filiale de Nethys, a un besoin urgent de capital supplémentaire car l'entreprise ne répond plus aux exigences de solvabilité de la Banque nationale. Son ratio de solvabilité - qui indique le montant des fonds propres dont l'assureur a besoin pour faire face à ses engagements - est passé sous la barre des 100% au début de l'année. Après un plan de relance précédemment rejeté par la Banque nationale, Integrale avait jusqu'au 27 octobre pour réagir à ce refus de l'autorité de surveillance. Ce que l'assureur a fait fin octobre en soumettant à la BNB et aux actionnaires la proposition d'un candidat repreneur, qu'il avait reçue en dernière minute. Depuis lors, il semble que quatre offres de reprise au total soient arrivées sur la table. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.