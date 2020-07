Neuf enfants sauvés d'un bus sous eau lors d'inondations en Australie

Alors que le littoral sud-est de l'Australie essuie un front pluvieux, neuf enfants ont été secourus d'un bus pris au piège dans des inondations à Newcastle, au nord de Sydney, dimanche soir.Les services de secours sont venus à la rescousse des neuf enfants et du chauffeur du bus submergé à l'aide d'un bateau gonflable. Les services d'urgence de l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud ont mené près d'un millier d'interventions en 24h pour des incidents dus aux intempéries, dont 22 sauvetages pour des inondations, selon The Guardian. La circulation des ferrys a en outre été interrompue lundi à Sydney, ville de 5,5 millions d'habitants. Le bureau météorologique australien met en garde contre des vents violents jusqu'à 90km/h, des vagues conséquentes et des pluies diluviennes à même de générer d'autres crues éclairs lundi et mardi. Les autorités pointent aussi le risque d'érosion côtière sur ce littoral, alors que la semaine passée une vingtaine de maisons perchées à front de mer ont été endommagées lors de précédentes intempéries. Comme certaines de ces propriétés risquent de s'écrouler, des familles ont été forcées d'évacuer. (Belga)

