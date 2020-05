La police fédérale a identifié neuf suspects après des commentaires racistes sur Facebook au sujet d'un sauvetage de migrants à La Panne en janvier dernier, indique le parquet de Flandre occidentale, confirmant une information de VTM et Het Laatste Nieuws. Ils sont entendus samedi et le parquet décidera s'ils doivent comparaître.Le 21 janvier dernier, des migrants en transit qui tentaient de rejoindre l'Angleterre depuis la Côte dans une petite embarcation ont fait naufrage et ont été secourus. L'événement avait provoqué de nombreuses réactions de haine sur les réseaux sociaux. Une enquête avait été ouverte pour des commentaires racistes par le parquet de Flandre occidentale, section Ypres. Neuf suspects ont à présent été identifiés et sont entendus. (Belga)