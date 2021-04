Les autorités de New Delhi vont imposer à partir de lundi soir aux habitants de la capitale indienne un confinement d'une semaine pour tenter de contenir la flambée de cas de Covid-19 et de faire retomber la pression sur les hôpitaux."Si nous n'imposons pas maintenant un confinement, nous allons au-devant d'une catastrophe encore plus grande. Un confinement va débuter ce soir, jusque lundi prochain", a annoncé le chef du gouvernement local Arvind Kejriwal. (Belga)