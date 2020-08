Nicolas Baert 9e au Castellet

Après un abandon en Course 1 le samedi, le jeune belge Nicolas Baert (Audi) a terminé 9e de la Course 2 ce dimanche lors de la première manche de la saison du TCR Europe au Castellet, en France.Ancien pensionnaire du championnat espagnol de Formule 4, le Belge Nicolas Baert faisait ses débuts ce week-end en TCR Europe, le championnat d'Europe des voitures de tourisme. Le jeune pilote de 19 ans roule cette saison pour la formation belge Comtoyou Racing sur une Audi RS3 LMS. Si sa toute première course s'est soldée par un abandon ce samedi, Baert a rectifié le tir en terminant 9e le dimanche, ce qui constitue un résultat encourageant au vu du niveau du championnat. Si le Britannique Daniel Lloyd (Honda) s'est imposé le samedi, il a été imité par l'Allemand Mike Halder (Honda) ce dimanche. La prochaine manche aura lieu en Belgique, à Zolder, du 12 au 13 septembre. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.