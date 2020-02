Niger: 20 morts dans une bousculade au cours d'une distribution de vivres

Une vingtaine de personnes sont mortes et plusieurs autres blessées lundi dans une bousculade au cours d'une distribution de vivres et d'argent à des réfugiés et déplacés à Diffa (sud-est), ont indiqué des sources médicale et humanitaire ."Nous avons un bilan provisoire de 20 morts essentiellement des femmes et des enfants tués lors d'une bousculade durant une opération de distribution de vivres et d'argent à la Maison des jeunes et de la Culture (MJC) de Diffa", la capitale régionale du sud-est nigérien, proche du Nigeria, a expliqué un responsable médical. Des sources humanitaires ont confirmé le nombre de tués et fait état d'une dizaine de blessés. (Belga)

