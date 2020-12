Niger: au moins 27 morts dans une attaque attribuée à Boko Haram

Au moins 27 personnes ont été tuées dans la nuit de samedi à dimanche dans une attaque du groupe djihadiste Boko Haram dans la région de Diffa, dans le sud-est du Niger, proche du Nigeria, a-t-on appris auprès d'un responsable local."Il y a officiellement eu 27 morts, des blessés et quelques disparus dans cette attaque qui est l'œuvre de Boko Haram", a affirmé à l'AFP un responsable du département de Bosso dont relève la commune de Toumour où s'est déroulée l'attaque. Des témoins et élus locaux ont confirmé l'attaque, sans donner de bilan. Elle survient le jour des élections municipales et régionales dans le pays. "Certaines victimes ont été tuées ou blessées par balles d'autres calcinées à l'intérieur des cases totalement consumées par les flammes d'un énorme incendie provoqué par les assaillants", a noté ce responsable. "Entre 800 et 1.000 maisons ont été incendiées. Le marché central a été également incendié", ainsi que de nombreux véhicules, a-t-il déploré. "Les assaillants dont le nombre est estimé à près de 70 sont arrivés à Toumour vers 18h45 locales à pied, après avoir traversé à la nage (les eaux du lac Tchad) et ont sévi pendant trois heures", a raconté ce responsable, qui a requis l'anonymat. "Ils ont d'abord attaqué la résidence du chef traditionnel qui a pu leur échapper in extremis", a-t-il relevé. "C'était une attaque d'une barbarie inouïe. Près de 60% du village a été détruit", a commenté un élu local, également sous couvert de l'anonymat. Le groupe djihadiste Boko Haram, né au Nigeria en 2009, a établi des bases sur certains des multiples îlots parsemant le lac Tchad, une vaste étendue marécageuse à la frontière entre le Nigeria, le Tchad, le Niger et le Cameroun. (Belga)

