Nigeria: au moins 43 agriculteurs tués par Boko Haram dans un champ

Au moins 43 agriculteurs ont été tués samedi par des djihadistes présumés de Boko Haram dans un champs situé non loin de Maiduguri, la capitale de l'Etat du Borno, dans le nord-est du Nigeria, selon deux responsables d'une milice pro-gouvernement à l'AFP."Nous avons retrouvé 43 corps sans vie, tous ont été égorgés, et six personnes gravement blessées", a déclaré Babakura Kolo, le responsable d'un groupe d'auto-défense. Ce bilan a été confirmé par un autre milicien à l'AFP. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.