Le nombre de morts et de cas de Covid-19 en Allemagne a atteint de nouveaux sommets vendredi, alors que les autorités du pays s'efforcent de renforcer le confinement qui a été prolongé jusqu'à la fin du mois de janvier. Au total, 1.188 décès ont été enregistrés sur une période de 24 heures.Le nombre de nouvelles infections au coronavirus se chiffre à 31.849, ce qui constitue également l'une des plus fortes hausses jamais enregistrées en Allemagne. Selon les chiffres de l'Institut Robert Koch (RKI), plus de 1,8 million de personnes ont été contaminées en Allemagne, et 38.795 en sont mortes. L'agence gouvernementale a averti que le retard dans les tests pendant la période de Noël et du Nouvel An pourrait encore avoir un impact sur ces chiffres. La chancelière allemande Angela Merkel a déclaré que le véritable taux d'infection dans le pays ne sera pas connu avant le 17 janvier. L'Allemagne a fermé les écoles, les magasins non essentiels, les bars, les restaurants et les installations de loisirs et culturelles dans le cadre d'un reconfinement qui a été progressivement renforcé depuis début novembre. (Belga)