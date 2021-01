Nord Stream 2: un navire russe visé par des sanctions américaines

Un navire russe chargé de poser des pipelines pour achever la construction du gazoduc controversé Nord Stream 2 entre la Russie et l'Allemagne va être placé sous sanction de l'administration américaine, a indiqué lundi le ministère allemand de l'Economie."Il s'agit de l'annonce d'une sanction d'un navire russe. Nous prenons acte de l'annonce avec regret", a déclaré à l'AFP un porte-parole du ministère, confirmant une information du quotidien économique allemand Handelsblatt selon lequel Washington va officialiser cette décision mardi. L'administration de Donald Trump avait multiplié ces derniers mois les menaces à l'encontre des entreprises participant à ce chantier stratégique financé à moitié par le géant pétrolier russe Gazprom et à moitié par des sociétés européennes. Washington avait renforcé l'été dernier le dispositif ouvrant la voie à des sanctions, sans toutefois les mettre en oeuvre. Selon le Handelsblatt, les Etats-Unis ont informé l'Allemagne et plusieurs pays européens qu'ils allaient sévir contre le navire poseur de pipelines "Fortuna", propriété de la société russe KVT-RUS. L'officialisation de cette décision prévue mardi interviendra à la veille de la fin de présidence de Donald Trump et de la prise de fonctions de Joe Biden. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.