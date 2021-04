Nostalgie reste en tête des radios francophones, trustant 14,09% des parts de marché, selon la dernière vague d'audiences du Centre d'information sur les médias (CIM) publiée vendredi. Celle-ci porte sur la période comprise entre septembre 2020 et février 2021.À la deuxième place se trouve Vivacité (RTBF), avec une part de marché de 13,64%. Bel RTL ferme le podium, avec 12,65% de parts de marché. Radio Contact (11,92%) et Classic 21 (RTBF, 10,51%) complètent le top 5. À noter que la RTBF place encore une de ses radios à la sixième place, soit La Première, avec 8,01% de parts de marché. Plus loin, on retrouve NRJ (4,80%), Pure/Tipik (RTBF, 4,03%), Fun Radio (2,45%), Musiq3 (RTBF, 1,87%) et DH Radio (1,70%). Au nord du pays, Radio 2 (VRT) se place largement en tête, avec 29,88% des parts de marché, devant QMusic (11,98%) et Joe (9,82%). (Belga)