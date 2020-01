Le dernier contact du cdH avec les informateurs royaux remonte au 7 janvier. Ce jour-là, Maxime Prévot et Catherine Fonck avaient pu consulter la note du tandem Coens-Bouchez. "Quand nous sommes partis, George-Louis Bouchez m'a dit qu'il m'appellerait jeudi. Nous sommes le 29 janvier et j'attends toujours", a expliqué le président des humanistes, mercredi, sur LN24."Ça m'interpelle car nous avons dit que face à l'enlisement de la crise, le cdH est tout à fait disponible pour être un acteur de la solution", a souligné Maxime Prévot. "Nous n'évacuons donc pas la possibilité de faire partie d'une coalition gouvernementale", a-t-il répété en regrettant que seule la piste d'un gouvernement alliant PS et N-VA semble actuellement étudiée. "Je m'étonne que dans la démarche des informateurs, censée être équidistante de tous les scenarii, une seule option soit examinée. C'est un procédé regrettable, si pas maladroit", a conclu le président du cdH. (Belga)