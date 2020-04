"Je l'admets franchement. Nous aussi, des autorités, faisons des erreurs. Experts et politiques sont également des humains, qui font de leur mieux pour gérer cette crise, que l'on n'avait jamais connue", a indiqué vendredi le ministre-président flamand Jan Jambon, via un message transmis sur les réseaux sociaux."Chaque jour, nous tentons de trouver des solutions pour sortir de cette crise de manière humainement digne, et un jour nous tirerons les leçons de nos erreurs", ajoute le ministre N-VA. Il se fait pour le reste encourageant, appelant à poursuivre l'effort. "Nous allons encore devoir maintenir ces mesures simples quelques semaines", indique-t-il, faisant sans doute référence au confinement et à la distanciation sociale. "Si bientôt vous allez dans une jardinerie ou un magasin de bricolage et voyez qu'il y a la file, retournez chez vous et revenez une autre fois", ajoute le ministre-président flamand. Samedi, les jardineries et surfaces de bricolage seront en effet autorisées à rouvrir. Toutes ne le feront pas, ou pas immédiatement, car certains commerces ont besoin de se préparer à reprendre du service après plusieurs semaines de fermeture. Quoi qu'il en soit, les mesures habituelles, comme celles qui valent dans les supermarchés, continuent de s'appliquer lors des achats dans ces magasins, soit le maintien d'une distance suffisante entre les personnes, la limitation du nombre de clients simultanément présents à un maximum d'un par 10 mètres carrés et une durée des achats de maximum 30 minutes, selon un rappel tweeté vendredi par le ministre de l'Intérieur Pieter De Crem. (Belga)