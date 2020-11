"Nous pensons être sur la bonne voie pour gagner cette élection", a déclaré Joe Biden mercredi depuis son fief de Wilmington, dans le Delaware, devant ses partisans alors que le candidat démocrate à la Maison-Blanche est dans une course extrêmement serrée contre Donald Trump. "Gardez confiance, nous allons gagner (cette élection). Merci pour votre patience", a-t-il ajouté.Le candidat démocrate a remercié ses partisans "à travers tout le pays" et les a appelés à être patients. "Il faut attendre que tous les votes soient comptabilisés. Le dépouillement des votes prendra encore un certain temps", selon lui. "Nous sommes confiants pour (l'État) d'Arizona. Nous restons dans la course en Géorgie. Nous sommes confiants pour le Wisconsin et Michigan. Nous allons gagner en Pennsylvanie. Ce n'est pas à Donald Trump ou moi de dire qui va gagner. Il faudra attendre jusque demain matin pu avoir tous les résultats", affirme M. Biden. Des militants en voitures, alignés en "drive-in" pour cause de pandémie, ont assisté au bref discours de Joe Biden sur le parking de Wilmington, dans le Delaware, QG de l'ancien vice-président de Barack Obama. (Belga)