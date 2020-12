Nouveau le 1er janvier - En Wallonie, les permis de pêche ne seront plus délivrés qu'en ligne

A partir du 1er janvier 2021, les permis de pêche ne seront plus délivrés qu'en ligne en Wallonie. Il faudra se rendre sur www.permisdepeche.be où il y aura moyen de l'obtenir aisément en cinq étapes. Le paiement se fera en ligne de manière sécurisée.La convention avec Bpost prend fin et la délivrance digitale sera alors le seul moyen d'acquérir son permis de pêche. C'était déjà le cas pour les permis J et T, disponibles uniquement sur le site depuis leur création. Ce sera donc également le cas pour les permis A et B. L'année 2020 s'est révélée une année record pour la demande de permis de pêche en Wallonie avec 81.287 permis vendus du 1er janvier au 30 novembre, selon wallonie.be (62.561 permis pour toute l'année 2019). En 2020, 39.440 permis de pêche ont été obtenus en ligne, soit 48% du nombre total de permis vendus. Une proportion en hausse de 15% par rapport à 2019. (Belga)

