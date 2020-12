Nouveau le 1er janvier - Interdiction d'exporter des déchets plastiques non purs depuis l'UE vers des pays non-OCDE

A partir du 1er janvier, de nouvelles règles vont entrer en vigueur concernant l'exportation de déchets plastiques depuis l'UE. Il sera interdit d'exporter des déchets plastiques dangereux ou non purs, et donc difficiles à recycler, vers les pays pauvres.Seul du plastique pur et propre destiné au recyclage pourra encore voyager vers les pays non-membres de l'OCDE. La Chine ayant décidé en 2018 de restreindre ses importations de plastique, les industriels européens se sont davantage tournés vers d'autres pays asiatiques tels la Malaisie et le Vietnam, puis vers l'Indonésie et la Turquie, entre autres, ne cessant de rechercher d'autres destinations bon marché pour les surplus de déchets plastiques. Une fois sur place et loin des yeux occidentaux, les déchets sont parfois simplement brûlés ou abandonnés dans des décharges frauduleuses ou dans les océans. Les nouvelles règles qui entreront en vigueur le 1er janvier doivent limiter ce risque et donner globalement davantage voix au chapitre au pays importateur, qui pourra imposer ses conditions. Elles doivent aussi instaurer un meilleur contrôle de tous les déplacements transfrontières de déchets plastiques dangereux ou difficilement recyclables, y compris à l'intérieur de l'UE. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.