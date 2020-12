Nouveau le 1er janvier - Les pass de la SNCB disponibles en version digitale

Dès janvier les voyageurs pourront acheter, via l'application SNCB, une version numérique des pass à compléter, à savoir les Standard Multi, Youth Multi et Local Multi.Le pass devra être complété préalablement sur le smartphone puis présenté à distance à l'accompagnateur de train. Dans le but d'encourager le plus possible l'utilisation des pass digitaux à compléter, ceux-ci seront moins chers que leur version papier dès l'entrée en vigueur des adaptations tarifaires annuelles en février 2021. Un pass "Standard Multi" numérique coûtera trois euros de moins que sa version papier, un "Youth Multi" deux euros de moins et un "Local Multi" un euro de moins. (Belga)

