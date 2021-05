Nouveau le 1er juin - Le traitement préventif de la migraine Aimovig remboursé dès le 1er juin

Dès le 1er juin, le traitement préventif de la migraine Aimovig de Novartis sera remboursé en Belgique pour les adultes souffrant d'au moins huit jours de migraine par mois et ayant préalablement essayé au moins trois traitements prophylactiques (préventifs, NDLR) sans succès.Le ticket modérateur s'élèvera à 12,10 ? pour un patient assuré ordinaire et à 8,00 ? pour un patient bénéficiant du statut BIM (ex VIPO). Hors remboursement, le coût mensuel du médicament s'élèvera à 491,32 euros. (Belga)

