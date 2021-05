Dès le 1er juin, les cheminots pourront recevoir une indemnité pour leurs déplacements à vélo.Cette indemnité s'élève à 0,24 euro par kilomètre parcouru, avec un minimum de 1 km et un maximum de 10 km remboursés par trajet pour se rendre au travail ou pour retourner chez soi. Les travailleurs du rail qui souhaitent en profiter doivent s'inscrire via l'application Bike to Work. Le ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet, examinera plus tard avec ses collègues et les partenaires sociaux si le système peut être étendu à d'autres catégories professionnelles. (Belga)