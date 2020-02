À partir du 1er mars 2020, le Grand-Duché de Luxembourg deviendra le premier pays au monde à proposer gratuitement l'entièreté de son réseau de transports publics aux usagers. Exit le coutumier titre de transport, il ne faudra désormais qu'une pièce d'identité pour accéder aux bus, trams et trains du pays. Cette réforme devrait encourager les travailleurs frontaliers, dont les Belges, à abandonner la voiture à l'entrée du pays.Seuls les tickets pour la première classe dans les trains resteront au tarif actuel, afin d'y éviter une affluence excessive. Les billets pour des trajets transfrontaliers seront eux aussi toujours tarifés mais des accords ont été établis avec les compagnies étrangères pour faire baisser les prix. Les abonnements mensuels de la SNCB coûteront ainsi 29 euros de moins par mois pour les navetteurs belges qui se rendent au Grand-Duché. Pour les abonnements annuels, la société ferroviaire parle d'une baisse de 290 euros. Le prix du trajet individuel est lui aussi revu à la baisse, de même que celui des autobus transfrontaliers, dont l'abonnement coûtera entre 45 et 50 euros de moins par mois selon les zones (entre 390 et 440 euros annuels). (Belga)