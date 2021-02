Nouveau le 1er mars - Nouveaux horaires pour les 44 guichets SNCB destinés à être fermés fin 2021

A partir de ce 1er mars, une période de transition entre en vigueur et les horaires des 44 guichets des gares SNCB destinés à être fermés définitivement d'ici 2021 sont modifiés avec une ouverture de deux à trois jours par semaine.Sur place, des stewards informeront les voyageurs sur l'utilisation des automates de vente et des brochures seront mises à disposition pour détailler les différents canaux de vente. Des séances d'information et de démonstration seront également organisées dans les gares concernées. La SNCB souligne que ces fermetures concernent des guichets de gares de taille moyenne ou petite, où les clients se font rares. Le conseil d'administration de la SNCB a acté le 9 février dernier la fermeture de 44 guichets dans ses gares d'ici la fin de l'année. (Belga)

