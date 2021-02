Nouveau le 1er mars - Un nouveau label énergie pour les appareils électriques

Le label énergie classique, qui permet aux consommateurs de mesurer les performances énergétiques des appareils électriques, sera définitivement modifié à partir du 1er mars sur les réfrigérateurs et congélateurs, les lave-vaisselles, les machines à laver et les écrans électroniques.Le label classique comprenait un A avec des petits "+" et la nouvelle classification passe désormais de A à G pour mieux refléter l'évolution technique ainsi que les performances énergétiques des appareils actuels. Le code couleur du vert au rouge foncé est lui conservé. En raison des progrès technologiques, la plupart des appareils de ces dernières années ont pu intégrer la classe A et les "+" avaient été introduits pour continuer à inclure les améliorations de la performance énergétique. Une révision était donc nécessaire, selon l'organisation de consommateurs Test Achats. Introduits progressivement à partir de novembre, les nouveaux labels deviennent le point de repère unique dès le 1er mars. Les commerçants ont jusqu'au 18 mars pour étiqueter ces catégories dans leurs magasins physiques et en ligne. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.