Nouveau le 1er octobre - Le tarif prosumer entre finalement en vigueur

Le tarif prosumer entrera en vigueur le 1er octobre, mettant un terme - provisoire ? - aux multiples rebondissements qui auront émaillé le lancement de cette redevance que la CWApE, le régulateur du secteur énergétique en Wallonie, entend imposer aux détenteurs de panneaux photovoltaïques pour leur utilisation du réseau énergétique.Après de longues tractations, le gouvernement wallon avait adopté, le 9 juillet dernier, une série de mesures de soutien aux détenteurs d'installations photovoltaïques de petites tailles mais aussi de l'ensemble des consommateurs, dans le cadre de l'entrée en vigueur de ce tarif prosumer, initialement prévu en janvier dernier puis finalement gelé jusqu'au 1er octobre. Budget de l'opération: 242 millions d'euros. Cet accord devait mettre un terme aux discussions tendues entre partenaires de la majorité, le MR étant fermement opposé à ce tarif imposé aux détenteurs de panneaux photovoltaïques pour couvrir leur utilisation du réseau énergétique. Selon les plans de l'exécutif régional, les détenteurs de panneaux photovoltaïques recevront un soutien pour l'électricité non autoconsommée qui couvrira 100% de la redevance prosumer pour 2020 et 2021. Pour les années 2022 et 2023, ce soutien sera réduit à 50% et constituera donc un incitant pour augmenter le taux d'autoconsommation. Au-delà de 2023, une nouvelle période tarifaire débutera et plus aucun soutien ne sera proposé. Les prosumers qui voudront faire constater l'augmentation effective de leur taux d'autoconsommation devront alors demander le placement d'un compteur double flux. Le coût de l'installation de ce compteur, tout comme le coût du soutien à l'électricité non autoconsommée, sera supporté par le budget de la Région, ce qui permettra de ne pas peser sur la facture d'électricité des autres consommateurs, avait expliqué début juillet le ministre wallon de l'Energie, Philippe Henry. Début septembre, le Conseil d'Etat avait toutefois étrillé cet accord, l'estimant même "inadmissible en droit". A la suite de cet avis, le projet de décret relatif à la compensation prévue a finalement été renvoyé au parlement régional où il devrait être approuvé lors de la séance plénière du mercredi 30 septembre. Le lendemain, tant le tarif prosumer que la compensation entreront en vigueur. (Belga)

