Un nouveau baromètre relatif au Covid-19 sera lancé à partir de ce 1er octobre auprès de tous les médecins généralistes belges. Ce projet se déroulera en collaboration avec l'Institut de santé publique Sciensano, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (Inami) et avec les associations de médecins généralistes Domus Medica et la Société scientifique de médecine générale (SSMG).Les consultations des généralistes concernant des problèmes respiratoires, dont le Covid-19, seront répertoriées sur la base du dossier médical électronique, qui génèrera automatiquement le nombre de patients souffrant de troubles respiratoires. Le médecin devra ensuite envoyer ce résultat à Sciensano deux à quatre fois par semaine. Le baromètre offrira ainsi la possibilité au secteur des soins de santé de suivre l'évolution de la situation des soins de première ligne. Ceux-ci disposeront donc, grâce à cette cartographie des données, des informations relatives à la propagation du coronavirus à l'avance puisque l'augmentation du nombre de consultations en raison de problèmes respiratoires chez les médecins généralistes se traduit généralement par une augmentation des admissions à l'hôpital deux semaines plus tard. L'institut a, par ailleurs, précisé que les généralistes participants au baromètre pourront compter sur une compensation financière pour cette collaboration. (Belga)