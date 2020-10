Un total de 8.764 nouveaux cas de coronanavirus a été signalé aux Pays-Bas entre mardi matin et mercredi matin. Il s'agit d'un nouveau record quotidien. Mardi, le pays avait fait état de 8.175 tests positifs au cours des dernières 24 heures.Le nombre de décès causés par l'épidémie a également augmenté, alors que 59 nouveaux décès ont été recensés. Toutefois, ceux-ci n'ont pas tous eu lieu au cours des dernières 24 heures car certains sont signalés avec un peu de retard. Mardi, les autorités ont indiqué que 46 personnes ont "récemment" perdu la vie en raison du coronavirus. Depuis le début de l'épidémie, plus de 253.000 personnes ont été testées positives aux Pays-Bas. Plus de 57.000 nouvelles infections ont été signalées au cours des sept derniers jours. (Belga)