Nouvelle alerte jaune aux orages, parfois violents, sur l'ensemble du pays

L'Institut royal météorologique a émis dimanche une alerte jaune aux orages pour l'ensemble du pays, de 14h00 à 03h00 dans la nuit de dimanche à lundi. Certains d'entre eux pourraient être violents, met en garde l'IRM, qui en avait déjà fait de même jeudi, vendredi et samedi.Ce dimanche après-midi et en début de nuit prochaine, des orages parfois violents pourront éclater par endroits. Les cumuls de pluie pourront à nouveau atteindre 10 à 30 L/m2 en une heure. En cas d'orage, des chutes de grêle et des coups de vent pourront également se produire, prévient l'Institut. En seconde partie de nuit, le temps devrait ensuite redevenir plus sec à partir de l'ouest. (Belga)

